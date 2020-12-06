«مدبولى» يشارك فى قمة الاتحاد الإفريقى نيابة عن السيسى

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية الـ14 حول إسكات البنادق.وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن القمة ستعقد افتراضيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".كان مدبولي، قد ألقى كلمة خلال القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، التي شارك فيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.وفي مستهل كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس السيسي لكل من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، رؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية الشقيقة، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معربًا عن تقديرِ مصر للرئيس سيريل رامافوزا على جهوده المُقدرة؛ للحفاظ على دورية انعقاد اجتماعاتنا، بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشي فيروس "كورونا"، وهو ما يَنُم عن مدى الاهتمام الذي نُوليه جميعاَ للعمل الإفريقي المشترك.