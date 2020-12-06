المصريون بالخارج يواصلون التصويت بجولة الإعادة لانتخابات النواب

يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بإرسال بطاقات الاقتراع للهيئات الدبلوماسية خلال أيام التصويت التي حددتها الهيئة الوطنية لها على مدار أيام 5 و6 و7 ديسمبر، الموافقة السبت والأحد والإثنين، وبعد التأكد من سلامة إجراءات التصويت يضع رئيس اللجنة مظروف بطاقة الاقتراع مغلقا في الصندوق المخصص للدائرة المقيد بها الناخب.وفي نهاية كل يوم من أيام التصويت، يثبت رئيس اللجنة محضرا بإجراءات غلق الصناديق ويعد حصرا بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحفظ المحضر في مظروف، ويتم حفظ صناديق وأوراق الاقتراع ومحاضر اللجنة بمقر اللجنة الذي يغلق بصورة آمنة ويعين عليه حراسة، وتبدأ اللجنة عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع، ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة.وفى اليوم الأخير لاستقبال مظاريف المصريين بالخارج يقوم أعضاء اللجنة عقب حلول التاسعة مساء بتوقيت كل دولة بفض محتويات كل صندوق وفتح المظاريف، وتفرغ كل منها في محضر يثبت فيه عدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة، وتتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع، وبعد انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسليمها إلى اللجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين في الخارج، والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية، والتي تتولى إعداد محاضر فرز مجمع لكل دولة، وكذلك محضر فرز لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين بالخارج، وترسل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في حقيبة حتى تقوم بضم النتيجة إلى نتائج الداخل وإعلان النتيجة رسميا يوم 14 ديسمبر.وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.