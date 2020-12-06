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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان: مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحًا في مقاطعة قندهار

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:00 م
أفغانستان
أفغانستان
عبير سليم
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار بجنوب البلاد.

وأشارت، في بيان نشرته وكالة "شينخوا"، إلى أن "18 مسلحا قتلوا خلال العمليات التي غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود منذ يوم أمس السبت"، موضحة أنه "تم العثور على ألغام مضادة للأفراد والسيارات، وتم إبطال مفعولها".

في حين لم تعلق حركة "طالبان"، التي تنشط في أجزاء من مقاطعة قندهار، على هذه العمليات حتى الآن، وفقا للوكالة.


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