استئناف الرحلات الجوية الداخلية فى الجزائر بعد توقف 9 أشهر

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأحد، عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية في الجزائر بعد توقف 9 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وذلك وفقًا لـ"العربية عاجل".حيث سجلت وزارة الصحة الجزائرية، أمس السبت، 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في عموم الجزائر.وأعلنت الصحة الجزائرية في بيان مساء اليوم، عن أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة جراء إصابتها بكورونا.وأشارت الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 87502 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2501 وفاة منذ بدء تفشي الوباء، بينما تخطى إجمالي المتعافين من المرض 56 ألف حالة.