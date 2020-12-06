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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استئناف الرحلات الجوية الداخلية فى الجزائر بعد توقف 9 أشهر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
الجزائر
الجزائر
هبه محمد
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أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأحد، عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية في الجزائر بعد توقف 9 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وذلك وفقًا لـ"العربية عاجل".

حيث سجلت وزارة الصحة الجزائرية، أمس السبت، 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في عموم الجزائر.

وأعلنت الصحة الجزائرية في بيان مساء اليوم، عن أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة جراء إصابتها بكورونا.

وأشارت الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 87502 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2501 وفاة منذ بدء تفشي الوباء، بينما تخطى إجمالي المتعافين من المرض 56 ألف حالة.

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