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حوادث

وصول «طفل المرور» إلى محكمة الأميرية لنظر جلسة محاكمته

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:01 م
طفل المرور
طفل المرور
حسام التمساح
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وصل، منذ قليل، الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور" إلى مقر محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية وسط حراسة أمنية، لنظر أولى جلسات محاكمته بتهمة اعتدائه على فرد شرطة، وظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وسب الآخرين بألفاظ نابية هو و4 من أصدقائه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كل من المستشار كرولس عاطف، وإسلام أيمن، وسكرتارية سامية محمد، وحسام المغربي، وعلى راشد، ويسرا إبراهيم، الخبيرة الاجتماعية.

كان النائب العام قد أمر بإيداع الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة في إطار استكمالها التحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المعتدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

كما أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات، منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين "للنيابة العامة" تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.

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