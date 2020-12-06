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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«جعجع»: سنسعى لتحقيق دولى فى انفجار ميناء بيروت

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
سمير جعجع
سمير جعجع
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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الاتجاه نحو المطالبة بتحقيق دولي في حادثة انفجار ميناء بيروت البحري التي وقعت في 4 أغسطس الماضي، سيكون أمرا حتميا إذا لم تسفر التحقيقات المحلية عن نتائج واضحة وحقيقية ومقنعة.

وقال جعجع- في تصريحات اليوم- "إن التحقيقات الجارية حاليا إذا لم تكشف عن أسباب وقوع الانفجار، فإننا حتما سنحاول بكل ما أوتينا من قوة الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل كشف الحقيقة وملابسات الجريمة".

وأشار إلى أن لبنان يعاني أوضاعا بالغة القسوة جراء الأزمات والتدهور الحاد في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والمعيشية، مؤكدًا أن حزب القوات اللبنانية لن يدخر جهدا في سبيل إخراج لبنان من هذه الأوضاع المتردية واجتياز هذه المرحلة الصعبة.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

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