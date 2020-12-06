العراق: «عمليات غرب نينوى» تعلن سنجار دون قوة مسلحة

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن عمليات غرب نينوى في العراق أعلنت عدم السماح بتواجد أي قوة مسلحة في سنجار.وقال قائد عمليات غرب نينوى، اللواء الركن جبار الطائي، إنه "بناءً على الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان، فإن حماية قضاء سنجار حاليا من مسئولية قطاعات الجيش والشرطة المحلية وجهاز الأمن، بالتنسيق مع جهاز المخابرات فقط".وأكد: "عدم السماح لأي قوات أمنية أخرى مسلحة أو غير مسلحة بالتواجد أو التصرف بالوضع الأمني داخل القضاء".إلى ذلك، أكدت محافظة نينوى أن الحكومة جادة بتثبيت الاستقرار والأمن في سنجار، لتبدأ عمليات إعادة الخدمات والإعمار، موضحة أن موازنة 2021 تضمنت إعمار الجانب الأيمن من مدينة الموصل.من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، أن طيران التحالف الدولي شن ضربتين جويتين جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، ودمر مضافتين لداعش.