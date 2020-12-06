بلجيكا تسجل 2503 إصابات جديدة و112 وفاة بكورونا

سجلت بلجيكا 2503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و112 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 2171،6 بين 26 نوفمبر الماضي و2 ديسمبر الجاري، ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 13٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما أفادت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 214 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة وخروج 327 حالة بعد شفائها، وتوجد 3163 حالة حاليا بالمستشفيات، ونقل 753 مريضا إلى العناية المركزة.وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا تم إدخال 39578 شخصا إلى المستشفى بسبب كوفيد- 19.