مريم حلمي تهادي الأقباط بـ«مابعولش الهم».. وبشارة يروي الكواليس

◄ الترنيمة جزء ثاني لـ"متعولش الهم"



◄ الترنيمة قدمت شروحات لاهوتية وكتابية مُبسطة.. كالتأكيد على أن الله غير مُجرب بالشرور



◄ "ما با اعولش الهم وما با اخافشي.. ده بيمشي معايا وانا با امشي.. وفـ وقت ما انام يفضل سهران..يفضل سهران.. وما بينامشي".

بهذه الكلمات تحدثت المُرنمة مريم حلمي عن الله تبارك إسمه، في ترنيمه مابعولش الهم، والتي جاءت في صيغة فيديو كليب، كواحدة من ضمن ترانيم ألبومها الأحدث "روح وحياة"، والذي أُطلق على مقربة من احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأعياد الكريسماس وأعياد الميلاد المجيد.للترنيمة قصة، رواها لـ"الدستور" الشاعر رمزي بشارة، كاتب الترنيمة والمُلقب من قبل الأقباط بـ"بحر الكلام"، حيث قال إنها تعتبر تجربة جديدة في عالم الترانيم المسيحية، فهي تعتبر جزء ثانِ، لإحدى الترانيم الأكثر شهرة في الميديا المسيحية وهي ترنيمة "ماتعولش الهم وماتخفش ربنا موجود"، والتي ترنم بها العديد من مرنمي وفرق الكنيسة وعلى رأسهم القس موسى رشدي المعروف باللحن الروحاني، إضافة لفريق الحياة الأفضل، والمرنمة مريم بطرس، والمُرنم ساتر ميخائيل.كما قال "بشارة" أيضًا لـ"الدستور"، إن الجزئين سواء كان الأول "متعولش الهم" أو الثاني "مابعولش الهم" من كلماته وألحان المُرنم والمُلحن بهجت عدلي، في إشارة كلمات الترنيمةبها العديد من الشروحات اللاهوتية والكتابية المُبسطة وهو دور الترانيم التي تعتبر قوالب شعرية ذات طابع ديني ملحن بشكل يسهل حفظه وترديده بين صفوف الأقباط لاسيما البسطاء منهم.وأوضح "بشارة" أن احترافية الأداء وروعة صوت مريم حلمي الذي ينجذب إليه الأقباط، ساعد فريق العمل من بلوغ غايته ورسالته الخدمية.وعن أبرز تلك الشروحات اللاهوتية والكتابية قال بحر الكلام إن الترنيمة تعمدت التأكيد على أن الله لايجرب أحدًا بالشرور، للرد على الذين يقولون إذ وقعوا في تجربة صعبة أن الله قصد بهم ذلك، وهو ما ورد بالنص الكتابي:" (رسالة يعقوب 1: 13) لاَ يَقُلْ أَحَدٌ إِذَا جُرِّبَ: «إِنِّي أُجَرَّبُ مِنْ قِبَلِ اللهِ»، لأَنَّ اللهَ غَيْرُ مُجَرَّبٍ بِالشُّرُورِ، وَهُوَ لاَ يُجَرِّبُ أَحَدًا.الترنيمة كلمات الشاعر: رمزي بشارة، ألحان: بهجت عدلي، موسيقي وهندسة صوتية: م.رفيق عدلي، جيتارات: شريف سعيد، وتريات: مجموعة جان بشري- مجموعة هشام نبوي، ناي: جون سامي، قانون: د.ماجد سرور، ديجيتال ماستر: م.أمير محروس، إخراج: جوزيف نبيلوتقول كلماتهاما با اعولش الهم وما با اخافشي.. ده بيمشي معايا وانا با امشي..وفـ وقت ما انام يفضل سهران..يفضل سهران.. وما بينامشيمُش بيجَرَّب أبدًا بشرور..ما تلومهوش بقى وتعاتب فيه..وحده بيشفي القلب المكسور..وآبو قلب حزين.. وحده يعزيهده إلهي كبيربيقول للموج: "اسكت" يسكُت..ويشاور كده.. فيهَدِّي الرِّيح..ياما شالني من تحت همومي..شال عني وزاح وما زال بيزيحولأنه معايا.. جيوش تحاصرني.. لكنه ناصرنيما با اتسابشيوبتتعَقَّد.. يوجِد لها حَل..ده مفيش ولا حاجة صعبة عليه..وبيجي فـ وَقته ويتدخَّل..وينَجِّي اللي بيتعَلَّق بيهده إلهي كبيروحنيِّن.. يسمح بالشِّيلة..يِدِّي الصَّبر وكِتفي يقوِّيه..ويشيِّلني أد الطاقة.. ويفتح طاقة.. وأبُص آلاقيهجَبر خاطري..ووِسط مخاطري ويايا. عشان كده..ما اقلقشي