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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رمزي بشارة يحول كلمات «أوشية الآباء» لترنيمة في حب البابا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
رمزي بشارة
رمزي بشارة
جرجس صفوت
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"كبير عيلتنا" هو شعار الترنيمة الأحدث، والتي خرجت من إنتاج المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام، والذي أهداها خصيصًا إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت الترنيمة من أشعار رمزي بشارة، والذي لقبه الأقباط بـ"بحر الكلام"، ومن أداء 6 من مرنمي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهم دميانة جمال، ابانوب أشرف، مهرائيل سمير، سمير يوسف، مونيكا لمعي، مايكل رضا، العمل الذي أخرجه المخرج مرقس عادل.

وقال "بشارة" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه استوحى كلمات الترنيمة من كلمات أوشية الأباء التي يُصليها الكاهن ضمن طقوس ومراسم القداس الإلهي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي تقول:" وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم رئيس الكهنة البابا المعظم أنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".
كما أشار "بشارة" إلى أنه من ضمن كلمات الترنيمة:" بنصلي..

إن انت يا رب تخلي ملايكة تيجي تحوَّط حواليه وتكون فـ حمايته تملي وباركُه فـ كل طريق يمشيه خطاويك تسبق خطاويه وإيديك دايمًا كده قبل إيديه.
وتعَلِّي..

مصر بلدنا حبيبتنا بيتنا اللي طول عُمره كبير قويها اسندها ساعدها اسعِدها وشَدِّدها يا قدير زَيِّن مداخلها ومَخارجها بسلام واملاها بخير.

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