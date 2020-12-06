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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: انتظروا «موكب مبهر» للمومياوات الملكية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
النائب محمد زكريا
النائب محمد زكريا محي الدين،
عائشة حسن
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قال النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، إن الاستعدادت المُعلن عنها الأن لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير لمتحف الحضارة، تُعتبر جزء بسيط من الصورة النهائية التي تُليق بعظمة الأجداد والتاريخ المُشرف لهم على مدار العصور الماضية، لافتًا إلى أن متحف الحضارة بعد تطويره أصبح أحد أكبر وأهم المقاصد السياحية والأثرية في مصر.

وأكد محي الدين، خلال البيان الصادر له، أن موكب نقل المومياوات الملكية، والذي من المُقرر أن ينطلق مساء أمس الجمعة المُقبلة، سيتم في مشهد مُبهر في مصر بوجه خاصة والعالم بأكمله، مُشيرًا إلى أن تنظيم هذا الحدث في التوقيت الحالي يبعث الكثير من الرسائل الهامة والقوية الإيجابية لجميع الدول.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرسالة الأولى تؤكد على مدى قدرة مصر وقوتها على تجهيز مثل هذه الأحداث التي تخرج في أبهى أشكالها، بالرغم من تفشي فيروس كورونا القاتل، وتوقف جميع أنشطة الدولة العالمية، أما عن الرسالة الثانية بشأن الوضع السياحي لمصر خلال الفترة المُقبلة.

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