تفاصيل تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم بمشروع قانون تجميع البلازما
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
عائشة حسنطباعة
تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتماعا لها برئاسة الدكتور محمد العماري، غدا الإثنين، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
ونصت المادة 6 من مشروع القانون على "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:
1- مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.
2- ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.
3- ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
4- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
5- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
6- ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.
7- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.
8- ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.
9- مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.
10- مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.
11- ممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.
12- ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.
13- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.
ونصت المادة 6 من مشروع القانون على "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:
1- مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.
2- ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.
3- ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
4- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
5- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
6- ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.
7- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.
8- ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.
9- مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.
10- مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.
11- ممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.
12- ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.
13- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.