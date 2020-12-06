تفاصيل تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم بمشروع قانون تجميع البلازما

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتماعا لها برئاسة الدكتور محمد العماري، غدا الإثنين، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.ونصت المادة 6 من مشروع القانون على "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:1- مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.2- ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.3- ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.4- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.5- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.6- ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.7- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.8- ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.9- مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.10- مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.11- ممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.12- ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.13- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.