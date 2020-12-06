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سياسي

تفاصيل تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم بمشروع قانون تجميع البلازما

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
الدكتور محمد العماري
الدكتور محمد العماري
عائشة حسن
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تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتماعا لها برئاسة الدكتور محمد العماري، غدا الإثنين، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

ونصت المادة 6 من مشروع القانون على "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:

1- مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.

2- ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.

3- ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.

4- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

5- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

6- ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.

7- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.

8- ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.

9- مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.

10- مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.

11- ممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.

12- ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.

13- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.

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