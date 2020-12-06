ارتفاع إصابات كورونا لـ58 ألفا و260 بسنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 58 ألفا و260 حالة بعد تسجيل خمس إصابات جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، اليوم الأحد- أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم.ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة بينما تعافى 58 ألفا و158 حالة.