«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية الحوكمة الشاملة بين مصر وأمريكا اليوم

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماع لها اليوم الأحد، لمناقشة اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والموقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.وينظم الاجتماع المزمع عقده صباح غد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي، العلاقات الخارجية.