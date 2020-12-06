السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا اليوم

أفاد متحدث الرئاسة بسام راضي، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يقوم اليوم بزيارة رسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقا " لإكسترا نيوز ".وتهدف الزيارة لبحث دعم التعاون بين مصر وفرنسا وآخر التطورات الإقليمية والدولية.وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت مؤخرا أن الزيارة ستستمر يومين، وسوف يبحث السيسي وماكرون خلالها التعاون الثنائي بين البلدين وقضايا المنطقة.