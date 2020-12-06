روسيا تخطط لتطعيم 7 ملايين شخص ضد كورونا

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن سلطات العاصمة الروسية تخطط لتطعيم حوالي 6 -7 ملايين شخص في العاصمة ضد فيروس كورونا المستجد.وأضاف سوبيانين، في تصريح للتلفزيون الروسي، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" اليوم الأحد: "نحتاج إلى تطعيم 6 -7 ملايين شخص في المستقبل، ولا يمكننا تنفيذ هذا الحجم الضخم من العمل على الفور؛ لذلك نحتاج إلى تنفيذه بشكل تدريجي"، موضحا "يتعين التحقق من نجاعة آليات العمل والتسجيل الرقمي للراغبين بالتطعيم، ومتابعة الخدمات اللوجستية لحركة سلسلة التبريد والتسليم والتخزين".كانت حملة للتطعيم ضد الفيروس التاجي انطلقت أمس السبت، في موسكو باستخدام لقاح "سبوتنيك ــ V"، حيث فتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام، وسيخصص التطعيم في المرحلة الأولى للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.