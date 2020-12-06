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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البيان» الإماراتية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضدد «الحوثي»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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أكدت صحيفة " البيان" الإماراتية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة إزاء استمرار جرائم ميليشيا الحوثي، وتصعيدها المسلح في مختلف الجبهات؛ لحملهم على الانخراط في مساعي السلام من دون تردد، والالتزام بتعهداتهم.

وكتبت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "الحوثي وضرب فرص السلام"، أن ميليشيا الحوثي لا تزال تقابل مبادرات التهدئة في اليمن بالتصعيد العدائي والإرهابي، عبر شن غارات مكثفة على الحديدة، ومحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية باليمن والسعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة؛ ما يعد دليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواصلة مخططاتها لضرب أي فرصة لتحقيق السلام.

وأوضحت "البيان"، أن التعنّت الحوثي يعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك الميليشيا الانقلابية التي لا تعرف معنى السلم والسلام، ولا تعرف معنى الدولة المدنية ولغتها الوحيدة هي السلاح والقوة، فتصعيدها الدائم يعد تأكيدا جديدا على سلوكها وأجندتها التي تسعى من خلالها إلى زيادة معاناة اليمنيين، وتحديًا صارخًا لجهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن، فعلى المجتمع الدولي أن يكون حازما مع الانقلابيين الحوثيين للالتزام بالقرارات الدولية ومتطلبات السلام، إذ أن هذه الانتهاكات تهدف إلى إفشال مساعي السلام، وتنهي عمليًّا خطوات التهدئة، لكن اليمن لن يقفل أبدا بابا أو طريقا يوصله إلى سلام حقيقي.

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