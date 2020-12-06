تفكيك 3 قنابل قرب مسجد جنوبي بغداد

قال مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، إنه تم تفكيك 3 قنابل قرب مسجد بمنطقة الدورة جنوبي بغداد.وأوضح المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لقناة "السومرية نيوز" العراقية - أن خبراء مديرية مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) فككوا 3 قنابل كانت موضوعة قرب مجسد في حي الشرطة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، مضيفا أن المعالجة تمت وفق الإجراءات القياسية، دون وقوع إصابات.