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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حريق غابات بأستراليا يهدد بلدة بجزيرة مدرجة بقائمة التراث العالمي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
حريق غابات
حريق غابات
وكالات
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أمرت السلطات الأسترالية سكان بلدة ساحلية بجزيرة فريزر المدرجة على قائمة التراث العالمي بإخلاء منازلهم اليوم الأحد مع اقتراب حريق يستعر بالغابات.

اندلع الحريق بسبب إشعال نار بالمخالفة للقانون بأحد المخيمات قبل سبعة أسابيع، ودمر نصف الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا وهي جزء من الحاجز المرجاني العظيم وتشتهر بالغابات المدارية المطيرة والكثبان الرملية والبحيرات.

وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ بولاية كوينزلاند على وسائل التواصل الاجتماعي "المغادرة على الفور هي الخيار الأكثر أمانا حيث ستكون القيادة شديدة الخطورة عما قريب يجب على أي شخص بالقرب من بلدة هابي فالي مغادرة المنطقة".

وأتت حرائق الغابات الصيف الماضي على أكثر من 37 مليون فدان وتسببت في مقتل 33 شخصا ونفوق نحو مليار من الحيوانات، مما جعل رئيس الوزراء سكوت موريسون يطلق على الموسم الماضي "الصيف الأسود".

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