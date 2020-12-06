327 إصابة جديدة بـ«كورونا» في العاصمة اليابانية

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن اليوم هو الثالث عشر على التوالي الذي تتخطى فيه حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حاجز 300 حالة.وبلغ إجمالي عدد المصابين في طوكيو، منذ بداية تفشي الوباء حتى الآن، 43 ألفًا و704 حالات.