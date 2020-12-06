وزير الري يتوعد المخالفين لإجراءات مواجهة «كورونا»

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.وأكد وزير الموارد المائية والرى، في بيان اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام الكامل من العاملين بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة بالمحافظات، بالإضافة إلى الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان، من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبًا على كفاءة سير العمل، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.وشدد على عمليات التعقيم واستخدام المطهرات، وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة، بالإضافة إلى عدم التزاحم أمام المصاعد أو المكاتب، واتخاذ إجراءات التباعد الإجتماعى، وقياس درجات الحرارة للجميع، والاهتمام بعمليات النظافة.