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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مخرجة «عاش ياكابتن»: الفيلم يوثق مشوار البطلة المصرية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:56 ص
مي زايد، مخرجة الفيلم
مي زايد، مخرجة الفيلم التسجيلي
محمد قدري
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عبرت مي زايد، مخرجة الفيلم التسجيلي "عاش يا كابتن" عن سعادتها للمشاركة في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، موضحة أنها تعتبر الفيلم بشكل عام توثيق لمشوار المرأة المصرية من خلال بطولات مختلفة وشخصيات قوية مختلفة.

وقالت في تصريحات صحفية لنشرة مهرجان القاهرة، "اعتبر الفيلم انتصارا للمرأة، وتقديرا لدورها، ولكـن لم يكن هـذا المحرك الرئيسى، بـل بالنسبة لى يمكن القول أن بطلات الفيلم مثل "زبيبة، ونهلة، وعصمت" وكل البنات فى الفيلم ملهمات كأشخاص قبـل أن يكونوا سيدات حتى كابتن رمضان الـذى ظـل 20 سـنة مدربا للبنات ملهـم لنـا، الحكايـة في مجملها كانت مبهرة، كل الناس ممكـن أن تتفاعل معها، وأنا أحـب مشـاهدة أفـلام بها شخصيات نسائية قوية، وأعمل أفـلام عـن سيدات قويات وزبيبة والبنات مبهرين في حلمهـم الذي يكسر كل التوقعات، ويثابـروا حتى تحقيقه، وتأثيـره ليـس على السيدات فقط بل
المرأة والرجل أيضا.

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