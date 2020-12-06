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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اعتقالات في مظاهرات مناهضة لنتنياهو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
وكالات
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 27 شخصا الليلة الماضية بشبهة الإخلال بالنظام العام، وذلك خلال مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شارك فيها الآلاف قرب مسكنه الرسمي في القدس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الشرطة القول إنها اضطرت لاستخدام القوة لإجلاء متظاهرين حاولوا قطع محاور ومفترقات طرق رئيسية.

يأتي هذا في إطار استمرار الاحتجاجات والتظاهرات للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي، ويطالب المحتجون منذ أشهر نتنياهو بالتنحي لحين إثبات براءته من اتهامات بالفساد بدأت محاكمته على خلفيتها في مايو.

وإلى جانب المحتجين السياسيين، يشارك محتجون على الأوضاع الاقتصادية في التظاهرات، احتجاجا على قيود كورونا التي كانت فرضتها الحكومة.

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