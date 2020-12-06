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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«بحوث الأراضي»: «الصوب الزراعية» توفر 300 ألف فرصة عمل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
الصوب الزراعية
الصوب الزراعية
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور علي اسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه بوزارة الزراعة، إن مشروعات "الصوب الزراعية" سيوفر 300 ألف فرصة عمل ويعمل على زيادة الدخل القومي مع التحكم في كميات المبيدات المستخدمة في مصر والتي بلغت 10 آلاف طن سنويا.

وأضاف في تصريحات للدستور، أن هذه المشروعات ستحقق جزءا من برنامج الحكومة للنهوض بقطاع الزراعة، كما أن لها العديد من الفوائد والأهمية التي تعود على المواطن المصري، لما لها من انعكاس إيجابي على الحالة الاقتصادية، فضلًا على المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها في عمليات الري، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

وأشار إلى أن مشروع "الصوب الزراعية" له أهمية كبيرة، تتضمن، استخدام المياه الجوفية وتقليل الهدر من المياه، إذ تستخدم ري المزروعات بطريقة التنقيط؛ فيما كشفت دراسات وإحصائيات، أن القيراط الواحد من الصوب الزراعية يعادل إنتاج فدان كامل من الأراضي المكشوفة.

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