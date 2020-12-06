بعد نيكول سابا.. هيفاء وغادة وعبير أبرز فنانات ارتدين الحجاب (صور)



فاجأت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها بصورة من أحدث ظهور لها وهي ترتدي الحجاب، ونشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "هلا بالخميس"، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها ومتابعيها من رواد السوشيال ميديا متسائلين عن سبب ظهورها بهذه الإطلالة.



وفي السطور التالية نرصد أبرز النجمات اللواتي ارتدين الحجاب، ومنهم:

فاجأت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها بصورة من أحدث ظهور لها وهي ترتدي الحجاب، ونشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "هلا بالخميس"، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها ومتابعيها من رواد السوشيال ميديا متسائلين عن سبب ظهورها بهذه الإطلالة.وفي السطور التالية نرصد أبرز النجمات اللواتي ارتدين الحجاب، ومنهم:

عبير صبري

عبير صبري:

في أغسطس عام 2007، أعلنت الفنانة عبير صبري أنها قررت خلع الحجاب، مبررة ذلك بقلة فرص العمل أمام الممثلة المُحجبة.

إيمان العاصي

إيمان العاصي:

إيمان العاصي ارتدت الحجاب بعد الزواج من رجل الأعمال نبيل زانوسي، واعتزلت الأضواء، لكنها عادت مرة ثانية وشاركت في أكثر من عمل فني بعد ذلك.

غادة عادل

غادة عادل:

كانت ترتدي الحجاب في بداية مشوارها الفني ولكن قررت خلعه، كما أنها رفضت الحديث عن هذا الأمر تمامًا.

هيفاء وهبي:

كانت ترتدي الحجاب، قبل دخولها مجال الغناء، حيث كانت تعمل في محل مصوغات بلبنان، إلا أنها خلعته عندما أصبحت موديل أزياء ثم فنانة معروفة.

صابرين:

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها "أم كلثوم" عام 2000، اعتزلت الفنانة صابرين الفن لفترة، والتزمت بارتداء الحجاب، وقالت إنها ابتعدت لفترة عن الفن، وأن نجاح مسلسلها أم كلثوم أخافها. وبعد سنوات من اعتزال الفن، عادت الفنانة صابرين مرة أخرى للمشاركة في أعمال فنية مختلفة، وهي ترتدي الحجاب. لكنها عادت للتمثيل مستخدمة الشعر المستعار لحجب شعرهم الطبيعي باعتبار أنها محجبة أثناء تصوير أعمالها الفنية.

حلا شيحة:

أعلنت اعتزالها الفن عقب فيلم "كامل الأوصاف"، الذي ظهرت خلاله مرتدية الحجاب عام 2006، وقررت ترك الفن عقب ارتدائها الحجاب والزواج من رجل كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهما بعدة سنوات، ولكن أنفصلت منه وعادت إلى مصر وعادت إلى التمثيل مرة أخرى دون الحجاب.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي:

كانت ترتدي الحجاب، قبل دخولها مجال الغناء، حيث كانت تعمل في محل مصوغات بلبنان، إلا أنها خلعته عندما أصبحت موديل أزياء ثم فنانة معروفة