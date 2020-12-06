986 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 986 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 311 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2909 حالات بعد تسجيل ثماني حالات أمس بينما هناك 101 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وتجاوز العدد الاجمالي للإصابات بكورونا في إسرائيل الـ344 ألف حالة تعافى منهم ما يزيد عن 328 ألف حالة.