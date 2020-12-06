حظك اليوم.. برج القوس الأحد 6 ديسمبر 2020
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:16 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج القوس على النحو التالي:
مهنيًا: يمنحك هذا اليوم فرصة من العمر، لا تضيعها بل تلقفها واستفد منها لتحقيق حلمك الذي طالما راودك.
عاطفيًا: يزيد تدخّل الآخرين بعلاقتك مع الشريك الأمور سوءًا وربما يتسبّب بإنهائها، لكن وعيكما لا يسمح بذلك.
صحيًا: المعروف عنك أنك صاحب قرارات شجاعة في مجالك المهني والعاطفي، فلم لا تكون كذلك على الصعيد الصحي؟.
مهنيًا: يمنحك هذا اليوم فرصة من العمر، لا تضيعها بل تلقفها واستفد منها لتحقيق حلمك الذي طالما راودك.
عاطفيًا: يزيد تدخّل الآخرين بعلاقتك مع الشريك الأمور سوءًا وربما يتسبّب بإنهائها، لكن وعيكما لا يسمح بذلك.
صحيًا: المعروف عنك أنك صاحب قرارات شجاعة في مجالك المهني والعاطفي، فلم لا تكون كذلك على الصعيد الصحي؟.