رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 6 ديسمبر 2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:16 ص
برج الميزان
برج الميزان
سلمى بدر
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الميزان على النحو التالي:

مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم بعض الحلول المالية ويغيّر وضعك المتأزم ويضعك على طريق النجاح.

عاطفيًا: لا تدع أحد المتطفلين يتدخّل بينك وبين الشريك لأنه قد يزيد الأمور تعقيدًا.

صحيًا: ضع روزنامة واضحة لمفكرتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية.

موضوعات متعلقة

حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

رئيس «التعبئة والإحصاء»: مصر من أقل الدول تأثرًا بـ«كورونا».. والبطالة تراجعت لمستويات ما قبل الجائحة

الصور

image description

ضبط جبن رومي فاسد في حملة رقابية بدمياط (صور)

image description

تعقيم وتطهير لجان انتخابات دمياط قبيل انتخابات الإعادة (صور)

image description

جداريات فاروق شوشة تغزو مسقط رأسه بدمياط

image description

نائب المحافظ تفتتح وحدة العناية المركزة بحميات الإسكندرية (صور)

image description

«الأوقاف» تبحث تخصيص قطعتي أرض بأسيوط الجديدة لصالح الوزارة

الأكثر قراءة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

خبير تغذية بريطانى يبين مخاطر الخبز الأسود على مرضى السكرى

مواعيد القطارات اليوم الأحد 6-12-2020

خاتم مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس

باريس سان جيرمان يفوز على مونبلييه 3-1 بالدورى الفرنسى

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

ثروت وديدا وغزلان وآخرهم صبرى.. كتاب صنعتهم السوشيال ميديا

«آخر تقاليع السوشيال ميديا».. «صبرى» و«ست البنات» فى معرض الكتاب

التاريخ السرى.. خرافة نهاية حكم الفراعنة

سهرة مع التواشيح السورية في أولى فعاليات حوار الأمكنة