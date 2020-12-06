حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 6 ديسمبر 2020
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:15 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج العقرب على النحو التالي:
مهنيًا: يزيد هذا اليوم الأمور تعقيدًا، فلا تتسرّع في اتخاذ القرارات المهمّة، فقد تندم عليها لاحقًا.
عاطفيًا: يوجه إليك الشريك رسالة غير متوقعة تنبهك إلى الواقع الذي تعيشه معه وتجعلك تغير تصرفك تجاهه.
صحيًا: إذا أفرطت في تناول المشروبات الروحية قد تتعرض لنكسة غير متوقعة.
مهنيًا: يزيد هذا اليوم الأمور تعقيدًا، فلا تتسرّع في اتخاذ القرارات المهمّة، فقد تندم عليها لاحقًا.
عاطفيًا: يوجه إليك الشريك رسالة غير متوقعة تنبهك إلى الواقع الذي تعيشه معه وتجعلك تغير تصرفك تجاهه.
صحيًا: إذا أفرطت في تناول المشروبات الروحية قد تتعرض لنكسة غير متوقعة.