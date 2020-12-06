دير سانت كاترين يغلق أبوابه أمام الزائرين لمدة 5 أيام
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:57 ص
مونيكا جرجسطباعة
أعلن دير سانت كاترين بجنوب سيناء، عن إغلاق أبوابه لمدة خمسة أيام أمام الزوار، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد.
وقال دير سانت كاترين، في بيان، إن "الدير سيكون مغلقًا تمامًا لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الأحد 6 ديسمبر وحتى الخميس 10 ديسمبر الجاري، لن يستقبل أي زيارات أو رحلات نهائيًا ويقتصر حضور الصلوات وصلوات القداسات الإلهية على رهبان الدير فقط دون غيرهم".
وأضاف البيان: ولن يُسمح ﻷي أفراد أو مجموعات بحضور أي صلوات بما فيها عيد القديسة كاترينا، وبرجاء الامتناع عن أي مفاوضات بخصوص هذا الشأن".
وقال دير سانت كاترين، في بيان، إن "الدير سيكون مغلقًا تمامًا لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الأحد 6 ديسمبر وحتى الخميس 10 ديسمبر الجاري، لن يستقبل أي زيارات أو رحلات نهائيًا ويقتصر حضور الصلوات وصلوات القداسات الإلهية على رهبان الدير فقط دون غيرهم".
وأضاف البيان: ولن يُسمح ﻷي أفراد أو مجموعات بحضور أي صلوات بما فيها عيد القديسة كاترينا، وبرجاء الامتناع عن أي مفاوضات بخصوص هذا الشأن".