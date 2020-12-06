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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوغلو: أردوغان استبد فى عهد ترامب وانقلب بعد نجاح بايدن

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:42 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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أشار أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي، إلى اتجاه الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبني مفاهيم الإصلاحات عقب فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما استبد بحكم البلاد خلال فترة دونالد ترامب.

وقال أحمد داود أوغلو، خلال اجتماعه أمس مع الشباب في محافظة موش التركية في نطاق أنشطة الحزب هناك، إنه بينما كان دونالد ترامب على رأس السلطة في الولايات المتحدة، كانوا يكتبون فلسفة الاستبداد، لكنهم فجأة عادوا إلى مدرسة الإصلاحات بمجرد مجيء بايدن، مضيفًا: "هؤلاء أشخاص لم يستوعبوا هذه المفاهيم، عندما لا يتمتعون بالسلطة، فإنهم يتحدثون عن الحرية والديمقراطية، وعندما يكون لديهم السلطة، فإنهم يقيدون حريات الآخرين.

وحمّل رئيس حزب المستقبل التركي، السلطة الحاكمة في تركيا، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية النظرة التشاؤمية لمستقبل البلاد التي أصابت العديد من الشباب التركي في الوقت الحالي.

وقال ردًا على شاب ثائر بسبب عدم قدرته على رؤية مستقبله، "إذا كنتم متشائمين اليوم بشأن المستقبل، فأنتم لستم مسؤولين عن ذلك، بل نحن جميعًا، وخاصة أولئك الذين يحكمون البلاد، كان هناك المزيد من الأمل عندما جئت إلى هنا كرئيس للوزراء قبل 5 سنوات، كان هناك أمل في المستقبل".

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