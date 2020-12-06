«فاجن» للسيارات تلغى خططها فى تركيا لأسباب سياسية

قال هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات، إن الشركة تخلت عن خططها لافتتاح مصنع جديد في تركيا لأسباب سياسية، حسبما ذكرت صحيفة يورونيوز التركية أمس.ونقلت يورونيوز عن ديس قوله لمجلة اقتصادية ألمانية في مقابلة: "كنت أؤيد فتح مصنع هناك وما زلت كذلك"، مضيفًا: "كان بإمكاننا فتح المصنع الجديد في تركيا والمساهمة في تحسين الظروف هناك".وتابع ديس للمجلة أن مجلس العمل في فولكس فاجن قد وقف ضد مشروع المصنع في تركيا، وأن المساهمين لديهم مخاوف بشأن المناخ السياسي في البلاد.وأضاف ديس أن تركيا ليست دولة يمكن لأوروبا استبعادها استراتيجيًا، لكن المجلس التنفيذي لا يمكنه المضي قدمًا دون دعم مجلس العمل.وأضاف الرئيس التنفيذي: "تختلف أفكاري بشأن تركيا عن أفكار الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية"، وتابع: "يمكننا دمج تركيا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعزيز قوتنا في ذلك البلد".