الاتحاد الأوروبى يتجه لفرض عقوبات على تركيا الشهر المقبل

قال مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المجلس الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يستعد ليس فقط لفرض عقوبات قصيرة الأجل، ولكن أيضًا عقوبات متوسطة وطويلة الأجل ضد تركيا خلال قمة الكتلة المقبلة.وقد اتخذت أنقرة العديد من الخطوات الخاطئة، والتي سيكون لها ثمن، كما نقلت بي بي سي التركية عن شيناس قوله لتلفزيون سكاي اليوناني.وتأتي تصريحات شيناس قبل أيام من اجتماع القادة الأوروبيين في قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في 11 ديسمبر المقبل لمناقشة عدة قضايا، بما في ذلك التوتر في شرق البحر المتوسط والعقوبات المحتملة ضد تركيا بسبب سعي أنقرة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها في المنطقة.وقال مسئول المجلس الأوروبي: "تركيا فعلت كل شيء خاطئ لقد فعلت كل ما في وسعها لمواجهة ليس فقط أوروبا، ولكن الجميع، وهناك تكلفة لذلك".وقال شيناس إن الكتلة ستفرض عقوبات على أنقرة على الطاولة خلال القمة الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنها "لن تكون قصيرة المدى فحسب، بل على المدى المتوسط والطويل أيضًا"، بينما ستكون علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إعادة التقييم، وتدخل تركيا واليونان وقبرص في مواجهة سياسية بشأن المطالبات الإقليمية والموارد الهيدروكربونية المحتملة.ودعت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اليونان وقبرص وفرنسا، إلى اتخاذ إجراءات عقابية ردًا على الأنشطة البحرية التركية في شرق البحر المتوسط، لكن أنقرة تؤكد أن لها الحق في البحث عن النفط والغاز قبالة سواحلها حيث يمتد الجرف القاري إلى أبعد من الجرف الدولي الحالي.