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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مراقبون: تركيا تؤجج الصراعات والتطرف الدينى حول العالم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:26 ص
مسلحي الميليشيات
مسلحي الميليشيات السورية
هدير سند
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قال عدد من المراقبين إن خطوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بنقل أعداد من مسلحي الميليشيات السورية إلى إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، تأتي في ظل التراخي الدولي إزاء سياسات الأخير الداعمة للإرهاب وإرساله المرتزقة يمينًا ويسارًا لتأجيج الصراعات والحروب، بحسب موقع شبكة "سكاي نيوز عربية".

ويقول فاروق عبدول، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية، "إن سياسة تركيا في توظيف المرتزقة في صراعات إقليمية ودولية ذات أبعاد وخلفيات دينية ومذهبية باتت ظاهرة مثيرة للقلق".

وأضاف عبدول أن هذه الظاهرة "تنذر بنبش أعشاش دبابير التطرف الديني حول العالم والتي ستطال نيرانها مختلف الأطراف"، منتقدا ما سماه "سياسة إحياء العثمانية" عبر سياسات تقوم على التدخل في شؤون الدول الأخرى وإشعال الحرائق فيها.

ويتابع: "لن تكون تركيا في المحصلة بمنأى عن الاكتواء بهذه النيران، لكون هذه السياسات مهددة للتعايش والسلام وراعية للتطرف والارتزاق وترتد على مطلقيها ومهندسيها".

ويبدو أن إرسال المرتزقة السوريين إلى هناك يأتي في إطار عزف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وتر الصراعات التاريخية والمزمنة التي تحمل طابعًا دينيًا وقوميًا، مثلما هو الحال بين أرمينيا وأذربيجان في القوقاز، والآن بين الهند وباكستان.

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