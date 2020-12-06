مشغلو عربات التلفريك ومصاعد التزلج فى ألمانيا يحذرون من الخسائر بسبب كورونا

حذر اتحاد مشغلي عربات التلفريك ومصاعد التزلج الألمان من خسائر تقدر بملايين اليورو لمناطق التزلج في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.وقال رئيس الاتحاد ماتياس ستاوتش لصحيفة فيلت أم سونتاج الصادرة اليوم الأحد إنه في حال استمرار القيود المتعلقة بفيروس كورونا طوال فصل الشتاء، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر يبلغ مجموعها حوالي 400 مليون يورو (485 مليون دولار).وتم إغلاق مناطق التزلج في جميع أنحاء ألمانيا حاليا حتى 10 يناير المقبل على الأقل. ويمثل الاتحاد أكثر من 120 شركة ألمانية للتلفريك، ومقر معظم المشغلين في بافاريا.ووفقًا لستاوتش، تحقق عربات التلفريك الجبلية الألمانية أرباحا تبلغ 90 مليون يورو في المتوسط خلال الشتاء.