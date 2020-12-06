الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من ديسمبر ارتفاعا من 17 إصابة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن 17 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين لا تظهر عليها أعراض مقابل 12 في اليوم السابق.وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86619 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.