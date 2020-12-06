ألمانيا تسجل 17767 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابةالمؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و171323 بعد تسجيل 17767 حالة جديدة.وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18772 بعد تسجيل 255 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.