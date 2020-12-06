ثروت وديدا وغزلان وآخرهم صبرى.. كتاب صنعتهم السوشيال ميديا



تعاقدت دار يافي مع محمد صبري ليصدر كتابه "ست البنات"، وقوبل الخبر بعاصفة من الاستهجان، فـ"صبري" الذي يتابعه مليون و400 ألف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، والذي كان سببًا في تعاقد دار يافي معه للكتابة، ويكون كاتبًا صنعته السوشيال ميديا، ولكن ليس "صبري" أول كاتب صنعته السوشيال ميديا، فهناك الكثير حدث معهم هذا الأمر.



زاب ثروت

زاب ثروت

اشتهر زاب ثروت أولًا بأنه مغني "هيب هوب"، وشارك مع فريق كايروكي بالكتابة، وأطلق أول ديوان له بعنوان "أجندة" بالتعاون مع دار دون للنشر والتوزيع، والذي يتكون من 15 قصيدة من أعماله على مدار ثلاث سنين، وفي 16 أكتوبر أطلق ثروت ديوانه الثاني "سلام".



وأصدر بعدها زاب ثروت كتاب 7 أيام، والذي صنفه بأنه أدب اعترافات يتحدث عن أهم 7 أيام في حياته، أما الحدث الأهم فكان في معرض كتاب 2015، حين أصدر ثروت كتابه "حبيبتي"، والذي كان يضم الكثير من الصفحات الفارغة ليكتب عليها مشتري الكتاب إلى حبيبته، وتسبب تدافع الشباب لحضور ندوته في تحطيم مخيم المقهى الثقافي بمعرض الكتاب، واضطرت قوات الأمن للتدخل، بعدما أُحيط بمئات الشباب الذين سعوا للحصول على توقيعه، وفي هذا اليوم 3 فبراير تخطت مبيعات كتاب "حبيبتي" حاجر الـ 15 ألف نسخة في يوم واحد، وكتب الكثير من النقاد عن الكتاب أنه كارثة أدبية بكل المقاييس.



وحدث أن أحد المعجبين استفز زاب ثروت فثار عليه، وكان ذلك في معرض الكتاب، ليصدر أغنيته ملعونة الشهرة، ويترك التأليف، ويتجه للغناء ويصدر ألبومه الأول "المدينة" عام 2018.



وليد ديدا

وليد ديدا

الحكاية بدأت عندما توفي صديق وليد ديدا، وكان محملًا بالحزن، فراح يكتب منشورات للبنت التي يحبها وتدعى مريم صقر، وراجت المنشورات وامتلأت صفحة ديدا بالمتابعين، وكان الكثير من المراهقين يتابعون قصة حبه بوله، وبعد تضخم عدد المتابعين أصدر وليد ديدا كتابه "نيجاتيف" وباع منه أربعة آلاف نسخة في يوم واحد بمعرض الكتاب، وعلى صفحة الجود ريدز كتب الكثيرون يستهجنون كتابته، فكتب على صفحته يقول أنه تسرع وأنه سيذهب إلى ورشة كتابة ويكتب من جديد، وصدرت لديدا روايته أبوليون عن دار المصري، وسرقت صفحته المليئة بالمتابعين ليأفل نجمه بعد ذلك.



علي غزلان