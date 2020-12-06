رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثروت وديدا وغزلان وآخرهم صبرى.. كتاب صنعتهم السوشيال ميديا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:17 ص
كتاب صنعتهم السوشيال
كتاب صنعتهم السوشيال ميديا
ايهاب مصطفى
طباعة

تعاقدت دار يافي مع محمد صبري ليصدر كتابه "ست البنات"، وقوبل الخبر بعاصفة من الاستهجان، فـ"صبري" الذي يتابعه مليون و400 ألف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، والذي كان سببًا في تعاقد دار يافي معه للكتابة، ويكون كاتبًا صنعته السوشيال ميديا، ولكن ليس "صبري" أول كاتب صنعته السوشيال ميديا، فهناك الكثير حدث معهم هذا الأمر.
زاب ثروت
زاب ثروت
زاب ثروت
اشتهر زاب ثروت أولًا بأنه مغني "هيب هوب"، وشارك مع فريق كايروكي بالكتابة، وأطلق أول ديوان له بعنوان "أجندة" بالتعاون مع دار دون للنشر والتوزيع، والذي يتكون من 15 قصيدة من أعماله على مدار ثلاث سنين، وفي 16 أكتوبر أطلق ثروت ديوانه الثاني "سلام".

وأصدر بعدها زاب ثروت كتاب 7 أيام، والذي صنفه بأنه أدب اعترافات يتحدث عن أهم 7 أيام في حياته، أما الحدث الأهم فكان في معرض كتاب 2015، حين أصدر ثروت كتابه "حبيبتي"، والذي كان يضم الكثير من الصفحات الفارغة ليكتب عليها مشتري الكتاب إلى حبيبته، وتسبب تدافع الشباب لحضور ندوته في تحطيم مخيم المقهى الثقافي بمعرض الكتاب، واضطرت قوات الأمن للتدخل، بعدما أُحيط بمئات الشباب الذين سعوا للحصول على توقيعه، وفي هذا اليوم 3 فبراير تخطت مبيعات كتاب "حبيبتي" حاجر الـ 15 ألف نسخة في يوم واحد، وكتب الكثير من النقاد عن الكتاب أنه كارثة أدبية بكل المقاييس.

وحدث أن أحد المعجبين استفز زاب ثروت فثار عليه، وكان ذلك في معرض الكتاب، ليصدر أغنيته ملعونة الشهرة، ويترك التأليف، ويتجه للغناء ويصدر ألبومه الأول "المدينة" عام 2018.
وليد ديدا
وليد ديدا
وليد ديدا
الحكاية بدأت عندما توفي صديق وليد ديدا، وكان محملًا بالحزن، فراح يكتب منشورات للبنت التي يحبها وتدعى مريم صقر، وراجت المنشورات وامتلأت صفحة ديدا بالمتابعين، وكان الكثير من المراهقين يتابعون قصة حبه بوله، وبعد تضخم عدد المتابعين أصدر وليد ديدا كتابه "نيجاتيف" وباع منه أربعة آلاف نسخة في يوم واحد بمعرض الكتاب، وعلى صفحة الجود ريدز كتب الكثيرون يستهجنون كتابته، فكتب على صفحته يقول أنه تسرع وأنه سيذهب إلى ورشة كتابة ويكتب من جديد، وصدرت لديدا روايته أبوليون عن دار المصري، وسرقت صفحته المليئة بالمتابعين ليأفل نجمه بعد ذلك.
علي غزلان
علي غزلان

علي غزلان
هو يوتيوبر شهير يضم حسابه على انستجرام مليون و900 ألف متابع، وهو طبيب سكندري، واختاره فيس بوك كأهم 60 شخصية مؤثرة، حتى أن المطربة أصالة اختارته للترويج لألبوم لها.

أصدر "غزلان" كتابه "مدمن نجاح" عن دار الوطن،، وباع في يوم واحد خمس طبعات كاملة، ولكن الكتاب قوبل بعاصفة من الهجوم الشديد بسبب المحتوى الذي قدمه غزلان، وأصبح غزلان "تريند" على موقع التواصل تويتر؛ بسبب المتحوى الضعيف الذي قدمه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

حول غلق المساجد في مصر.. وزير الأوقاف: التزامنا بالإجراءات الاحترازية يبقيها مفتوحة

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

الصور

image description

ضبط جبن رومي فاسد في حملة رقابية بدمياط (صور)

image description

تعقيم وتطهير لجان انتخابات دمياط قبيل انتخابات الإعادة (صور)

image description

جداريات فاروق شوشة تغزو مسقط رأسه بدمياط

image description

نائب المحافظ تفتتح وحدة العناية المركزة بحميات الإسكندرية (صور)

image description

«الأوقاف» تبحث تخصيص قطعتي أرض بأسيوط الجديدة لصالح الوزارة

الأكثر قراءة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

خبير تغذية بريطانى يبين مخاطر الخبز الأسود على مرضى السكرى

مواعيد القطارات اليوم الأحد 6-12-2020

خاتم مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس

باريس سان جيرمان يفوز على مونبلييه 3-1 بالدورى الفرنسى

أيام زمان

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

ثروت وديدا وغزلان وآخرهم صبرى.. كتاب صنعتهم السوشيال ميديا

«آخر تقاليع السوشيال ميديا».. «صبرى» و«ست البنات» فى معرض الكتاب

التاريخ السرى.. خرافة نهاية حكم الفراعنة

سهرة مع التواشيح السورية في أولى فعاليات حوار الأمكنة