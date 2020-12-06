ارتفاع الإصابات بكورونا فى المكسيك إلى مليون و168395

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 11625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و593 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و168395 والوفيات إلى 109456.وتقول الحكومة، إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.