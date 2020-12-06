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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:23 ص
إبراهيم عبد المجيد
إبراهيم عبد المجيد
ايهاب مصطفى
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حين بدأت فعاليات المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ترأسه الناقد علي أبو شادي عام 1998، فوجئ الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد بفيلم عرق البلح تأليف وإخراج رضوان الكاشف، وبطولة شريهان وعبلة كامل وجمال إسماعيل ومنال عفيفي ومحمد نجاتي.

واعترض إبراهيم عبد المجيد على تجاهل المخرج رضوان الكاشف لقصته التي استوحى منها فكرة فيلمه، حيث كانت في الأصل رواية عبد المجيد التي صدرت بعنوان "المسافات"، والتي صدرت عام 1983.

وبعد صدورها بأسبوع أراد المخرج شراءها بعد إعجابه بها ثم تعثر المشروع، ومرت الأيام والسنين وخرج رضوان بفيلمه الجديد وفوجئ إبراهيم بالتشابه الواضح بين قصة الفيلم وروايته" القرية التي يهجرها الرجال بحثًا عن الثروة ويتركون النساء مع صبي في سن البلوغ، وفي الفيلم أصبحت القرية في الجنوب بدلًا من الشمال، وأصبح الولد أحمد بدلًا من علي، وأصبحت سلمى بدلًا من سعاد".

الطريف أن الروائي إبراهيم عبد المجيد طلب مشاهدة الفيلم من المخرج ومن رئيس الرقابة نفسه فقوبل طلبه بالرفض.

وصرح عبد المجيد في ذلك الوقت أنه لا يريد يفسد الفرح كما يقولون، وأنه يترك هذا الأمر – وبشكل متحضر – في ايدي المثقفين والمهتمين بشئون السينما المصرية ليحكموا على الفيلم وعلى الرواية وإظهار الحقيقة سواء له أو عليه، وأنه سيكون أول من يقدم التحية والتهنئة للمخرج رضوان الكاشف على نجاح فيلمه، وذلك حسبما ذكرت جريدة الجمهورية عام 1998.

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