كولومبيا تسجل 9642 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية تسجيل 9642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مليون و362 ألفا و249 حالة.وأكدت الوزارة تعافي 8712 حالة، وإصابة 9642 شخصا ووفاة166 شخصا.وإجمالا، وصل عدد حالات الشفاء إلى مليون و249 و702 حالة، وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 37 الفا و633 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.