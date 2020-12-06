كوريا الجنوبية تسجل 631 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 631 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، قبل قرار متوقع من الحكومة بشأن ما إذا كانت ستشدد قيود التباعد الاجتماعي، مع مواجهة السلطات الصحية صعوبة في احتواء ثالث موجة من تفشي المرض.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 37546 إضافة إلى 545 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.