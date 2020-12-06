ترامب: لم نخسر وسنفوز بهذه الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن عن فوزه بها قبل نحو شهر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أكّد ترامب لمئات من المؤيّدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا: "نحن نفوز في هذه الانتخابات"، وأضاف وسط الهتافات: "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا، نحن لم نخسر".وعلى الرغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأمريكي الذي اعتبر أنه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.