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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: رئيس المخابرات الأمريكية يوضح عقلية الحرب الباردة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
هوا تشون ينج
هوا تشون ينج
وكالات
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أكدت المتحدثة باسم وزارة خارجية الصين هوا تشون ينج، أن تصريح رئيس جهاز المخابرات الوطنية الأمريكية بأن "الصين هي التهديد الرئيسي للديمقراطية، يوضح عقلية الحرب الباردة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت ينج: "راتكليف يواصل فقط تكرار الأكاذيب والشائعات من أجل تشويه سمعة الصين والمبالغة دون داع في التهديد الصيني.. أعتقد أن هذا مجرد جزء آخر من التصريحات الكاذبة التي كانت الحكومة الأمريكية تعدها مؤخرا".

وأضافت: "نأمل أن يحترم السياسيون الأمريكيون الحقائق، ويتوقفوا عن خلق وتداول الأخبار المزيفة، والتوقف عن تلفيق ونشر الفيروسات والأكاذيب السياسية، والتوقف عن الإضرار بالعلاقات الأمريكية الصينية".

وتابعت: "خلاف ذلك، فإنها لن تتسبب سوى بضرر أكبر لمصداقية الولايات المتحدة".

وجاءت تصريحات الناطقة باسم الخارجية الصينية، ردا على نشر راتكليف مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" وصف فيه الصين بأنها "التهديد الرئيسي للأمن القومي الأمريكي".

وكتب في المقال: "إذا كان بإمكاني أن أنقل إلى الشعب الأمريكي فكرة واحدة فقط باستخدام موقفي الاستثنائي، فإن الصين اليوم تشكل أخطر تهديد لأمريكا، وأخطر تهديد للديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم منذ الحرب العالمية الثانية".

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