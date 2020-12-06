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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

خاتم مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:58 ص
خاتم مرصع
خاتم مرصع
وكالات
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دخل خاتم على شكل زهرة مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ورفض الصائغ الهندي هاريش بانسال، صانع الخاتم، طرحه للبيع وسماه "ذي ماريجولد - خاتم الازدهار"، حيث يحمل 12638 ماسة ويزن حوالي 165 جراما.

وقال الصائغ لوكالة "فرانس برس": هذا الخاتم مريح ويمكن حمله بسهولة.

وأضاف: "لطالما أردت تصميم جوهرة تضم أكثر من عشرة آلاف ماسة"، و"على مر السنوات، استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة للتركيز حصرا على هذا الهدف".

وحطم بانسال بخاتمه الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة جينيس أيضا في الهند والعائد لخاتم مرصّع بـ7801 ماسة.

وتلقى بانسال عروضا كثيرة لبيع خاتمه، لكنه أكد أن "لا نية لبيعه حتى الساعة لأنه مسألة فخر لنا ولا يقدر بثمن".

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