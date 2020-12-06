تونس.. 1091 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 45 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 3526، بينما إجمالي الإصابات وصل إلى 102991.ولفتت إلى أن عدد المتعافين بلغ 76441، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التكفل بـ1433 مصابا بالفيروس في المستشفيات بالقطاعين الخاص والعام.وأوضحت أنه يقيم حاليا 288 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين في حين يخضع 112 مصابا للتنفس الاصطناعي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.