الأمير وليام يقوم بجولة فى البلاد بالقطار خلال انتشار جائحة كورونا

يبدأ الأمير وليام وزوجته كيت جولة في بريطانيا بالقطار اليوم الأحد للقاء العاملين في الخطوط الأمامية للتصدي لكورونا وموظفي دور الرعاية والمدرسين وشكرهم على جهودهم خلال الجائحة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" سيركب الأمير وليام وكيت القطار الملكي ويقطعا مسافة 1250 ميلا عبر إنجلترا واسكتلندا وويلز.وقال قصر كينسينجتون: "الدوق والدوقة يتطلعان بشدة لتسليط الضوء على العمل الرائع الذي تم إنجازه في جميع أنحاء البلاد طوال هذا العام الصعب".وأضاف أنهما يتطلعان أيضا إلى إبداء امتنانهما نيابة عن الأمة لجميع أولئك الذين يدعمون مجتمعاتهم المحلية قبل عطلة عيد الميلاد.وتعد بريطانيا أكثر دول أوروبا تضررا بـ"كوفيد-19" بتسجيلها أكثر من 60 ألف حالة وفاة.