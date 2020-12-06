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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة الأردنية»: لقاحات كورونا آمنة وفعالة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:35 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال مسؤول ملف كورونا في الأردن وائل الهياجنة إن لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة وسليمة، ولا يوجد أعراض جانبية شديدة لها.

وأضاف في حديثه لقناة "المملكة " أنه في حال وجدت أعراض للقاح ستكون خفيفة وتنسجم مع كل الأعراض الجانبية التي سجلت للقاحات السابقة.

وأشار إلى أن الأردن يحاول تحصيل لقاحات من أكثر من جهة، منها شركة "فايزر" وائتلاف "كوفاكس".

وأكد إجراء اتصالات مع شركات أخرى، متمنيا أن تكون قادرة على إنتاج اللقاحات وتوزيعها على العالم خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الهياجنة أن وزارة الصحة تضع احتمالات لكل السناريوهات ولكل اللقاحات ومراكز التوزيع ومن سيأخذ اللقاح أولا.

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