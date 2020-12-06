المغرب..48 وفاة و4118 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 48 وفاة و4118 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6184، بينما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 376738.ولفتت إلى أنه تعافى أيضا 3879 مصابا، ليصل مجموع المتعافين إلى 327693، ونسبة الشفاء إلى 87 في المئة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.