فرنسا.. توجيه الاتهام لمشتبه به باستهداف الحى اليهودى فى باريس عام 1982

وجهت السلطات الفرنسية الاتهام لمشتبه باعتداء استهدف حيا يهوديا في باريس عام 1982 وقتل فيه 6 أشخاص، ووضعته قيد التوقيف الاحتياطي بعد تسلمه من النرويج.وأفادت مصادر قضائية لموقع "سويس إنفو" بأنه وجهت لوليد عبد الرحمن أبو زايد (62 عاما) اتهامات "القتل المتعمد" و"محاولة القتل المتعمد" وذلك بعد مثوله أمام قاضي تحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب في محكمة باريس.وصدرت مذكرة توقيف دولية بحق أبو زايد بناء على طلب فرنسا عام 2015، وهو وصل يوم الجمعة الماضي إلى مطار رواسي في منطقة باريس في رحلة لشركة "إير فرانس" من أوسلو حيث كان يقيم منذ 1991.